Прощай, Европа: отечественный авторынок поделят между собой корейцы, русские и китайцы

Иными словами, даже работа в крайне неблагоприятных условиях позволяет «неприсоединившимся» к США странам получать определенные «бонусы», считают специалисты.

– В апреле наиболее отчетливо это было видно на примере марок корейских автопроизводителей, которые не присоединились к антироссийским санкциям, комментирует ситуацию порталу «АвтоВзгляд» эксперт ресурса «Открытие Авто» Сергей Власов. — Как итог, продажи корейских машин упали не столь сильно, что позволило им резко увеличить свою долю в финансовой емкости рынка. На противоположном «полюсе» оказались европейские, японские и американские бренды, которые приостановили производство или поставки автомобилей в РФ. Соответственно, их продажи и финансовая емкость упали заметно сильнее рынка'…

И в перспективе (причем, не столь отдаленной), это приведет к тому, что, по мнению руководителя пресс-службы агентства «Автостат» Азата Тимерханова, «долю рынка, которую теряют европейские и японские компании, со временем поделят между собой корейские, китайские и российские марки»:

– Корейским автопроизводителям есть что предложить взамен продукции европейских и японских брендов, — напоминает эксперт. — Пожалуй, за исключением премиум-класса, их модельные ряды в целом схожи, а значит, у покупателей остается выбор. Китайские марки нацелены на сегмент SUV, отечественная LADA — на В, а «корейцы» играют в обоих сегментах, которые остаются крупнейшими на нашем рынке. Так что доля «европейцев» и «японцев» постепенно растворится между этими тремя группами игроков…

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