Крах авторынка: россияне перестали покупать новые автомобили

За последний весенний месяц отгрузки машин клиентам рухнули на 83,5%. То есть наши соотечественники фактически перестали приобретать новые авто… Причин тому несколько. Первая и главная — на рынке продолжает сохраняться острый дефицит недорогих «бюджетников», ведь АВТОВАЗ только налаживает ритмичную работу, а заводы Hyundai и Volkswagen по-прежнему стоят. Марка Renault вообще покинула рынок РФ.

У тех дилеров, которые располагают пусть небольшими, но запасами, тоже не наблюдается наплыва посетителей. Остатки былой роскоши распродаются по баснословным ценам, которые при нынешних кредитных ставках большинству россиян просто не осилить.

Вообще, покупка нового автомобиля сегодня — занятие не для слабых духом. Как уже было сказано, мало выплатить чудовищную, порой втрое превышающую рекомендованную производителем цену, машину еще надо найти! Долго ли продлится этот беспредел, выяснял портал «АвтоВзгляд».

ПОДПИШИТЕСЬ НА ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ПОРТАЛА «АВТОВЗГЛЯД» В TELEGRAM