УАЗ «Патриот» получит упрощенную версию

Судя по всему, УАЗ пойдет по пути Волжского автозавода, который из-за санкций лишился обилия электронных компонентов, включая антиблокировочную систему тормозов, подушки безопасности и систему стабилизации.

Более того: внедорожник УАЗ «Патриот» и версия в кузове «пикап» попрощается с автоматической трансмиссией Punch Powergilde французского производства. Правда, пока поставки агрегатов не остановлены. Полагаем, что речь идет о коробках передач, которые уже находятся в логистике.

Напомним, что шестискоростной «автомат» приставлен к российскому движку ZMZ Pro, развивающему немногим меньше 150 сил мощности. Без учета дилерских наценок автомобиль в такой модификации оценивается в 1 935 000 рублей. Вероятно, отказ от АКП скажется и на стоимости внедорожника, который станет много дешевле. Что ж, будем посмотреть…

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