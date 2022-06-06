Зачем АВТОВАЗ начинает тотальную русификацию

Как уверяет VK-паблик Avtograd news, англицизмы уже начали искоренять из документооборота, рабочей переписки и внутризаводских обозначении. До этого важная документация велась исключительно на английском языке, что упрощало коммуникацию с коллегами из группы Renault.

Первая реформа Максима Соколова вызвала неоднозначную реакцию со стороны заводчан. Одна часть персонала считает, что отказ от общепринятой терминологии — это еще одна перерезанная нить, что прежде связывала российский автопром с мировым.

Другая часть работников уверена, что англоязычные обозначения в последнее время применялись излишне активно, и «тотальная русификация» только пойдет на пользу, так как упростит общение между начальством и рабочими.

Добавим, что сам АВТОВАЗ, наконец, вышел из спячки: после нескольких недель простоя конвейеры российского автогиганта начали движение. Портал «АвтоВзгляд» выяснил подробности, в каком ритме сможет работать флагман отечественного автопрома.

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