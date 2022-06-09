Какая судьба ждет российский завод по выпуску Ford Transit

Никаких решений по поводу возможного возобновления работы автозавода со стороны руководства компании «Соллерс Форд» нет, сообщил агентству ТАСС заместитель премьер-министра Татарстана, министр экономики республики Мидхат Шагиахметов.

Притом никаких жалоб со стороны работников не поступает — компания продолжает выплачивать сотрудникам обещанные ⅔ от средней заработной платы.

Увы, но предсказать, какая судьба ждет этого автопроизводителя, пока невозможно. Если Ford Motor Company решит возобновить работу своего российского актива, в Елабуге обещают максимально оперативно запустить простаивающий конвейер.

А пока иностранные марки по разным причинам оставили российских перевозчиков без небольших фургонов, осводившуюся нишу торопится занять «Группа ГАЗ». Ее «Соболь NN» — это альтернатива не только фургонам Ford Transit, но и более компактным Citroen Jumpy и Peugeot Expert.

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