Hyundai передумала «осваивать» бывший российский завод GM

Фото: GM.
В ноябре 2020 года корейская марка купила замороженный завод GM, где прежде методом полного цикла выпускались автомобили марок Chevrolet и Opel. Предполагалось, что сюда будет перенесено производство нескольких моделей Hyundai, Kia и Genesis, которые ранее прижились на калининградском «Автоторе». Но сейчас ситуация изменилась.
Алексей Кованов

Концерн Hyundai на неопределённый срок приостановил проект реконструкции бывшего завода General Motors, сообщает издание «Деловой Петербург» со ссылкой на собственные источники. Весной планировалось начать реконструкцию существующих цехов, а также строительство новых корпусов, однако работы не стартовали.

Есть вполне обоснованное предположение, что глобальный офис коцнценрна Hyundai может полностью пересмотреть концепцию этого проекта, отказавшись от выпуска дорогих автомобилей. И тогда мощностей основной площадки, где делают Hyundai Solaris и Kia Rio, будет вполне достаточно.

Хотя главным бестселлером российского рынка ближайшие месяцы (или даже годы) станет упрощенная LADA Granta Classic. По мнению экспертов портала «АвтоВзгляд», новая комплектация позволит сделать поистине народный автомобиль самым дешевым на российском рынке.

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10 июня 2022
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