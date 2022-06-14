Для тракторов «Кировец» создали новый российский двигатель

Основные отличия нового мотора — в наличие более эффективного радиатора, вискомуфты крыльчатки вентилятора и охладителя наддувочного воздуха (в автопроме этот эллемент чаще называют «интеркулером»). Нетрудно догаться, что, помимо всего перечисленного, инженерам пришлось изменить систему электропитания и прописали другую «прошивку».

Новинка считается более надежной, ресурсной и экономичной. Кроме того, в ближайшей перспективе тутаевские мотористы собираются модернизировать ременный привод, а также изменить головку блока цилиндров.

С июля этого года модернизированный двигатель заменит нынешнюю линейку агрегатов. Его основным покупателем должен стать Петербургский тракторный завод, что выпускает тракторы под маркой «Кировец».

Под привычным именем «Кировец» выпускаются машины разных классов. Самая хитовая — модель 2020 года под индексом К−525. Как выяснил портал «АвтоВзгляд», именно этот бестселлер марки пережил важное обновление.