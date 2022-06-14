Новый президент Туркменистана купил себе бронированный Aurus

Ровно таким же автомобилем (только черного цвета) пользуется президент России Владимир Путин. В прошлом году заказать «президентскую» версию Aurus Senat длиной 6 метров 63 сантиметра стоило 106 900 000 рублей. Но сейчас цены, скорее всего, подросли.

При этом, как сообщила пресс-служба особой экономической зоны «Алабуга», где расположен завод по выпуску Aurus, «в настоящий момент на предприятии нет дефицита запасных частей и комплектующих». То есть Senat можно без проблем приобрести вместо «санкционного» Mercedes-Maybach.

По официальной версии, модель Senat локализована примерно на 60%, то есть на иностранные компоненты приходится около 40%. Однако, по мнению портала «АвтоВзгляд», в реальности Aurus локализован куда меньше.