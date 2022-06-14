Новый президент Туркменистана купил себе бронированный Aurus

Фото: kolesa.kz.
Власти Туркменистана приобрели для служебных и представительских нужд президента страны Сердара Бердымухамедова лимузин Aurus Senat. Новый глава среднеазиатского государства заказал машину белого цвета, бронированную по классу VPAM VR10.
Алексей Кованов

Ровно таким же автомобилем (только черного цвета) пользуется президент России Владимир Путин. В прошлом году заказать «президентскую» версию Aurus Senat длиной 6 метров 63 сантиметра стоило 106 900 000 рублей. Но сейчас цены, скорее всего, подросли.

При этом, как сообщила пресс-служба особой экономической зоны «Алабуга», где расположен завод по выпуску Aurus, «в настоящий момент на предприятии нет дефицита запасных частей и комплектующих». То есть Senat можно без проблем приобрести вместо «санкционного» Mercedes-Maybach.

По официальной версии, модель Senat локализована примерно на 60%, то есть на иностранные компоненты приходится около 40%. Однако, по мнению портала «АвтоВзгляд», в реальности Aurus локализован куда меньше.

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14 июня 2022
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