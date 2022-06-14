Поставщикам грузовых автомобилей в Россию грозят массовыми уголовными делами

На российские филиалы Scania, Volvo, MAN, Mercedes и Iveco пожаловались в МВД и Генпрокуратуру. По крайней мере, об этом объявили в организации под названием «Общественная потребительская инициатива» (ОПИ).

— Следуя санкционной политике иностранных государств, крупнейшие западные автоконцерны объявили о бессрочном приостановлении деятельности в России. Среди них правообладатели таких брендов, как Scania, Volvo, MAN, Mercedes-Benz и Iveco, под которыми ранее (до введения санкций) на российский рынок выпускались наиболее популярные в транспортно-логистической отрасли грузовые автомобили, включая седельные тягачи, — цитируют СМИ представителей этой организации.

ОПИ не устраивает то, что российские дочерние компании иностранных автоконцернов перестали производить, импортировать и поставлять автомобили и запчасти в Россию, а также прекратили техническое обслуживание и ремонт своих машин на нашей территории.