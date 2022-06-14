Поставщикам грузовых автомобилей в Россию грозят массовыми уголовными делами

На российские филиалы Scania, Volvo, MAN, Mercedes и Iveco пожаловались в МВД и Генпрокуратуру. По крайней мере, об этом объявили в организации под названием «Общественная потребительская инициатива» (ОПИ).
— Следуя санкционной политике иностранных государств, крупнейшие западные автоконцерны объявили о бессрочном приостановлении деятельности в России. Среди них правообладатели таких брендов, как Scania, Volvo, MAN, Mercedes-Benz и Iveco, под которыми ранее (до введения санкций) на российский рынок выпускались наиболее популярные в транспортно-логистической отрасли грузовые автомобили, включая седельные тягачи, — цитируют СМИ представителей этой организации.
ОПИ не устраивает то, что российские дочерние компании иностранных автоконцернов перестали производить, импортировать и поставлять автомобили и запчасти в Россию, а также прекратили техническое обслуживание и ремонт своих машин на нашей территории.
Помимо того, что такое поведение является общественно опасными и посягающими на законные интересы миллионов российских граждан и организаций, шаги иностранных автопроизводителей спровоцировали скачок цен на еще оставшиеся у дилеров грузовые автомобили, запчасти к ним, а также техобслуживание и ремонт.
В ОПИ констатируют, что эти факторы привели к резкому росту себестоимости грузоперевозок в нашей стране. Кроме того, остановка российских заводов, принадлежащих иностранным автобрендам, вызвала уменьшение налоговых поступлений в бюджет, а также провоцирует безработицу.
Не вполне понятно, на соответствие каким статьям Уголовного кодекса Генпрокуратуре и МВД предлагается проверять российские офисы иностранных концернов. Однако у юристов уж имеются серьезные сомнения в успехе этой затеи.
— Отмечу, что Генпрокуратуру и МВД просят провести проверку представительств грузовых автоконцернов Scania, Volvo, MAN, Mercedes и Iveco, и при необходимости привлечь их руководителей(!) к уголовной ответственности. По российскому законодательству, она может наступить только в случае, если имело место мошенничество или преднамеренное (либо фиктивное) банкротство. То есть, попытка привлечь к уголовной ответственности, например, того же гендиректора ООО «Скания-Русь» Монтанья Симоне, теоретически возможна. Но довести дело до обвинительного решения суда будет практически не реально. Хотя бы на основании того, что наш гипотетический обвиняемый оказался в обстоятельства непреодолимой силы. Ведь решение о приостановке деятельности российского офиса принимает отнюдь не его глава! Это дело рук головного офиса автоконцерна, прекратившего поставки в Россию своих машин и деталей к ним, — считает исполнительный директор «Независимого союза экспертов-техников и правозащитников» Алексей Шичавин.
Таким образом, громкий «правоохрантиельный» демарш малоизвестной общественной организации вполне можно расценивать исключительно как попытку своеобразного PR на теме антироссийской деятельности ряда стран. Хотя, конечно, не исключено, что в распоряжении «Общественной потребительской инициативы» просто не оказалось толкового юриста, знакомого с уголовным правом.
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