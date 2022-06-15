Китайские кроссоверы на российском рынке, меньше всего теряющие в цене

Аналитики агентства «Автостат» подвели итоги исследования по сохранности остаточной стоимости китайских автомобилей, представленных на российском рынке. В рамках проекта Residual value — 2022 специалисты изучили цены той или иной «поднебесной» модели за 2019 год и сравнили их со средним прайсом перепродажи в первом квартале 2022 года.

В итоге пальму первенства одержал кроссовер Changan CS35 с автоматической коробкой передач, которому удалось сохранить 139,1% первоначальной стоимости. Проще говоря, сегодня этого «китайца» можно продать дороже, чем он был приобретен в автосалоне тремя годами ранее. Понятное дело, что это связано с подорожанием, как новых, так и подержанных автомобилей на российском рынке.

Второе место застолбил за собой Geely Atlas. Причем с «механикой» и парой литров под капотом. Показатель остаточной стоимости — 136,5% — весьма неплох. Тройку лидеров венчает Changan CS35 с механической трансмиссией. Индекс «остатка» этой версии — 135,8%.

Стоит добавить, что изделия из КНР в последние годы сильно прибавили и в качестве, и в цене. А в плюс по сохранению остаточной стоимости вышли не только они, но и машины абсолютно всех марок, представленных в нашей стране.

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