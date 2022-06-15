Чем омологированные шины лучше или хуже остальных

В разговоре о шинах с менеджерами продаж шинных центров или же с близкими к автомобильной индустрии людьми можно услышать слово «омологированные». Что означает это малознакомое слово, и стоит ли покупать такие шины?

Давайте сперва разберемся, что означает термин «омологация». И здесь нам поможет обычный толковый словарь, который утверждает, что омологация — это усовершенствование объекта. Иными словами, улучшение его свойств, технических характеристик и прочего. Конечным итогом станет соответствие продукта стандартам и требованиям, предъявляемым к нему конечным пользователем (таковыми могут быть, как компании, так и отдельно взятые граждане).

Теперь стоит перенести понятие «омологация» непосредственно на покрышки. Автопроизводители, для того чтобы подчеркнуть те или иные ездовые характеристики своих автомобилей, предъявляют к шинам, поставляемым непосредственно на производство, определенные требования. Шинные компании для заводской комплектации автомобиля в выбранные автопроизводителем модели вносят усовершенствования, благодаря которым меняются в лучшую сторону управляемость, стабильность в поворотах, тормозная динамика. Или же маскируются некоторые конструктивные недостатки автомобиля — ту же недостаточную шумоизоляцию.