Чем омологированные шины лучше или хуже остальных

В разговоре о шинах с менеджерами продаж шинных центров или же с близкими к автомобильной индустрии людьми можно услышать слово «омологированные». Что означает это малознакомое слово, и стоит ли покупать такие шины?
Давайте сперва разберемся, что означает термин «омологация». И здесь нам поможет обычный толковый словарь, который утверждает, что омологация — это усовершенствование объекта. Иными словами, улучшение его свойств, технических характеристик и прочего. Конечным итогом станет соответствие продукта стандартам и требованиям, предъявляемым к нему конечным пользователем (таковыми могут быть, как компании, так и отдельно взятые граждане).
Теперь стоит перенести понятие «омологация» непосредственно на покрышки. Автопроизводители, для того чтобы подчеркнуть те или иные ездовые характеристики своих автомобилей, предъявляют к шинам, поставляемым непосредственно на производство, определенные требования. Шинные компании для заводской комплектации автомобиля в выбранные автопроизводителем модели вносят усовершенствования, благодаря которым меняются в лучшую сторону управляемость, стабильность в поворотах, тормозная динамика. Или же маскируются некоторые конструктивные недостатки автомобиля — ту же недостаточную шумоизоляцию.
Например, омологированные шины для машин с намеком на спортивность могут получить дренажные канавки меньшего размера, да еще с добавлением в них перемычек, которые в свою очередь укрепляют боковины покрышки, тем самым улучшая управляемость. Да, при этом перекос может вылезти в другом — например, ухудшится показатель шумности. И здесь, производители ищут компромиссное решение, устраивающее всех. Скажем, меняют состав резиновой меси. А возможно, и сам автопроизводитель меняет что-то в машине — добавляет акустического комфорта.
Как правило, если вы покупаете автомобиль в салоне, то шины, установленные на него с завода, являются омологированными, и чем-то да отличаются от той же модели, но предлагаемой в розничной сети. Впрочем, и омологированные шины также можно приобрести в магазинах. Единственное, что о наличии таких покрышек в продаже нужно всегда уточнять у продавца.
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