Эксперты назвали три самых слабых места всех китайских автомобилей

— Если брать первую волну китайских автомобилей и, наверное, начало второй, то это кузова. Нужно обязательно делать хорошую антикоррозийную обработку, причем желательно не в дилерском центре, ведь там уровень качества работ сильно хромает, — в ходе своего выступления отметил совладелец сети станций техобслуживания «Сити-сервис» Сергей Братищев.
Кроме того, по его словам, владельцы «поднебесных» автомобилей часто жалуются на скрипы панелей в салоне, сверчки, да и на само качество пластиковых деталей. Из прочих распространенных проблем — текущие на 80 000—100 000 км пробега амортизаторы и гудящие подшипники ступицы.
А вот переживать по поводу силовых агрегатов, как считает эксперт, не стоит. Китайские моторы и коробки, конечно, не гарантируют впечатляющую динамику, но зато они довольно надежны. По крайней мере, в сравнении с теми установками, которые использовались «поднебесными» производителями раньше.
Интересно, что вместе с качеством самих машин подтянулся и уровень обслуживания. Если раньше владельцы китайских автомобилей повально жаловались на неразвитые дилерские сети, низкую квалификацию мастеров и длительное ожидание запчастей, то сегодня эти проблемы почти решились. Единственное, наблюдаются сложности в поставках кузовных элементов — в регионы они идут по 2—3 месяца.
В целом же, китайские компании повторяют в России сценарий своих конкурентов из Кореи. Ведь продукция последних поначалу также «славилась», например, молниеносным гниением и дешевой отделкой интерьера. Однако говорить о том, что производители из КНР уже догнали автостроителей из Страны утренней свежести рано, считают эксперты. Ведь те тоже на месте не стоят, и сейчас вплотную подошли к уровню японцев.
А подробнее об этом можно узнать из онлайн-конференции портала «АвтоВзгляд» — здесь.
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