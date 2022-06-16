Эксперты назвали три самых слабых места всех китайских автомобилей

— Если брать первую волну китайских автомобилей и, наверное, начало второй, то это кузова. Нужно обязательно делать хорошую антикоррозийную обработку, причем желательно не в дилерском центре, ведь там уровень качества работ сильно хромает, — в ходе своего выступления отметил совладелец сети станций техобслуживания «Сити-сервис» Сергей Братищев.

Кроме того, по его словам, владельцы «поднебесных» автомобилей часто жалуются на скрипы панелей в салоне, сверчки, да и на само качество пластиковых деталей. Из прочих распространенных проблем — текущие на 80 000—100 000 км пробега амортизаторы и гудящие подшипники ступицы.

А вот переживать по поводу силовых агрегатов, как считает эксперт, не стоит. Китайские моторы и коробки, конечно, не гарантируют впечатляющую динамику, но зато они довольно надежны. По крайней мере, в сравнении с теми установками, которые использовались «поднебесными» производителями раньше.