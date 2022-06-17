Так даже лучше: на заводе КамАЗ рухнул переход между двумя цехами

Как уверяет издание «Вести КАМАЗа», в ближайшее время руководство завода планировало начать ремонт производственно-технического комплекса. Так что случившееся «только сократит расходы на демонтаж конструкций».

Напомним, что КамАЗ оказался одним из немногих российских заводов, что продолжает работу, несмотря на антироссийские санкции и логистические проблемы. Правда, основой производственной гаммы временно стали грузовики серии К3.

До начала украинской спецоперации «классику» активно ставились моторы Cummins. 6-цилиндровые моторы серии ISBe оказались настолько удачными, что 90% самосвалов КамАЗ−65115 оснащались именно ими!

Сейчас же КамАЗ вынужден оснащать свои грузовики громоздкой V-образной «восьмеркой». Поэтому, как выяснил портал «АвтоВзгляд», грузовой автогигант решил подобрать альтернативный вариант — им оказался китайский турбодизель Weichai.