В России может радикально подорожать автомобильный газ

Акцизы помогли наполнить бюджет страны на сумму 420,3 млрд. рублей. Как минимум 75% были направлены регионам для наполнения дорожных фондов, что позволило отремонтировать множество трасс по всей стране. Поэтому неудивительно, что чиновники захотели «покрыть акцизом» и другие виды топлива — в частности, газомоторное.

Так, на Петербургском международном экономическом форуме помощник президента РФ Игорь Левитин предложил рассмотреть возможность введения акцизов на газомоторное топливо так же, как сейчас действует акциз на бензин и дизель.

Пока это всего лишь предложение конкретного чиновника… Но, учитывая, что природный газ становится все более популярным (особенно — в среде общественного транспорта), даже странно, что такая идея не пришла властям раньше.

Разумеется, в случае принятия такого решения метан и пропан-бутан заметно прибавят в цене. И в этом случае подавлябщее число автомобилистов задумаеется, стоит ли им переводить свои машины на резко подорожавший газ. Особенно с учетом того, что переоборудование авто под это топливо требует и больших денег, и сложной сертификации.

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