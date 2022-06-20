Производство электрокаров Tesla неожиднно, но ожидаемо забуксовало

Наиболее известный производитель электрокаров, компания Tesla, недавно объявила о том, что ее завод в окрестностях Берлина выпускает по 1000 машин в неделю. Это примерно в десять раз ниже, чем изначально планировалось. Кстати, таких показателей хотели достичь еще в апреле, но планам не суждено было сбыться.
У этого производства непростая судьба. Его хотели запустить еще в 2021 году, но руководство долго не могло получить все необходимые разрешения, а когда завод все же заработал, начались разрывы логистических цепочек поставок.
Другой завод Tesla в штате Техас столкнулся со сложностями из-за того, что на производство начали поступать инновационные тяговые батареи формата 4680. Из-за этого он не смог выпускать даже 1000 машин в неделю.
Как видим, производство электрокаров связано с определенными рисками, как по части отладки бизнес-процессов, так и при внедрении новых технологий. Как бы российские производители не столкнулись с похожими проблемами.
Напомним, что отечественные гибриды и электромобили хотят выпускать на бывшем заводе Renault в Москве. «Электрички» под маркой Evolute намерена делать и липецкая компания «Моторинвест». Похожие инновационные проекты есть у АВТОВАЗа, УАЗа и КамАЗа. Вспомним такие машины, как Lada Ellada и Lada Vesta EV, а также электровнедорожник MWM Spartan EV на базе «Хантера». И, конечно же, новинку EVM Pro на базе УАЗ-Профи, который показали на ПМЭФ−2022. Что касается КамАЗАа, то в конце 2020 года он показал компактный электрокар «Кама−1». Все это, конечно, хорошо, да только идея электрификации в нынешних реалиях — утопическая.
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