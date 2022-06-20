Производство электрокаров Tesla неожиднно, но ожидаемо забуксовало

Наиболее известный производитель электрокаров, компания Tesla, недавно объявила о том, что ее завод в окрестностях Берлина выпускает по 1000 машин в неделю. Это примерно в десять раз ниже, чем изначально планировалось. Кстати, таких показателей хотели достичь еще в апреле, но планам не суждено было сбыться.

У этого производства непростая судьба. Его хотели запустить еще в 2021 году, но руководство долго не могло получить все необходимые разрешения, а когда завод все же заработал, начались разрывы логистических цепочек поставок.

Другой завод Tesla в штате Техас столкнулся со сложностями из-за того, что на производство начали поступать инновационные тяговые батареи формата 4680. Из-за этого он не смог выпускать даже 1000 машин в неделю.