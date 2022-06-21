На АВТОВАЗе не хватает запчастей для выпуска LADA Niva

Главной проблемой, из-за которой производство LADA Niva может быть отложено до начала сентября, оказалось отсутствие компонентов для сборки двигателей. Казалось бы, в примитивном атмосферном моторе 1,7 л, что ведет свою родословную от «Жигулей», все должно быть отечественным! Но нет. Часть компонентов, включая клапаны, поставлялась из-за границы.

Сейчас для импортных деталей спешно подбираются российские аналоги, сообщали редакции портала «АвтоВзгляд» собственные источники. Притом процесс, по их словам, затягивается, и если до конца июля конвейер покинет хотя бы сотня «Нив», это будет чудом.

Сам АВТОВАЗ предпочел не комментировать полученную нами информацию, назвав ее слухами.

Зато есть комментарий от главы автогиганта Максима Соколова по поводу других моделей LADA. Так, выпуск семейства LADA Vesta NG удастся восстановить не раньше 2023 года. Что же касается LADA Largus, который выпускает тольяттинская площадка, то линия по сборке этой модели заработает «в среднесрочной перспективе».

А еще стало известно, что АВТОВАЗ вскоре начинет разработку новой автомобильной платформы, на создание которой уйдет, по самым скромным оценкам, 3—4 года. В основу грядущей архитектуры ляжет вышеупомянутая LADA Vesta.

ПОДПИШИТЕСЬ НА ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ПОРТАЛА «АВТОВЗГЛЯД» В TELEGRAM