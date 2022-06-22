В России хотят снизить таможенные пошлины на иномарки

На самом деле, в России сейчас — рекордно низкие ввозные пошлины на автомобили. Сейчас пошлина на новые легковые машины составляет всего 15%. Вот только, чтобы ввезти свеженькую иномарочку, юрлицу надо отдать родной стране 178 400 рублей — такова ставка утилизационного сбора. Если объем двигателя больше двух литров — уже 281 600! И далее по нарастающей.

Поэтому куда более логичной была бы отмена «утиля»… Однако депутат Госдумы Иван Сухарев считает, что нужно оставить сбор, но понизить ввозные пошлины. По его мнению, в стране нужно ввести 5--процентную ставку, которой смогут воспользоваться только физлица.

Впрочем, надо понимать, что дальше депутатской инициативы дело не дойдет. Ведь главная задача властей — поддержать российский автопром, чтобы избежать безработицы. И в эту стратегию никак не вписывается снижение таможенных тарифов.

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