Финляндия запретила своим гражданам «бензиновый туризм» в Россию

Фото: pohjoiseen.fi.
В приграничных с Россией районах Финляндии большой популярностью пользовался «бензиновый» туризм. Из-за существенной разницы в стоимости топлива финны предпочитали заправляться на российских АЗС. Но сейчас официальный Хельсинки решил прервать давно сложившуюся традицию.
Алексей Кованов

Финские власти запретили ввоз физическими лицами нефтепродуктов в канистрах и любых других емкостях. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на представителя таможни Финляндии Туулу Ляхдеринне. На данный момент топливо из России можно провозить только в обычном топливном баке автомобиля.

Для справки отметим, что литр «девяносто пятого» в стране Суоми сейчас стоит 2 евро 67 центов. А по нашу сторону границы бензин продается почти втрое дешевле — по 98 центов.

Добавим, что «бензиновый туризм» до недавнего времени процветал и в Белоруссии. С начала года литовско-белорусскую границу пересекло 124 тысяч граждан Литвы, что вчетверо больше прошлогоднего показателя. Большинство путешественников не скрывает, что едет за дешевым топливом, сигаретами и продуктами.

В итоге, литовская таможня считает, что такие «гастроли» подрывают экономику страны! В ближайших планах тамошних властей — ужесточить контроль за лицами и транспортными средствами, которые часто пересекают внешнюю границу. Проще говоря, Литва будет намеренно создавать очереди на границе.

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АЗС, бензин, цены на топливо, дизельное топливо
20 июня 2022
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