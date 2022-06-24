Автомобилей хватит на всех: как санкции вылетают в трубу

Пока в Европе, США и Японии придумывают новые ограничения, в огромном пятне между Эстонией и Монголией организуют сотни способов эти рестрикции обойти. Занятие настолько пришлось по душе, что к нему подключилось даже правительство, на законодательном уровне «деинсталлировав» авторские права, контрактные обязательства и прочие издержки, ныне не актуальные. В том, что игра идет без правил, убедились, кажется, все. Значит, пока новые не оговорены, старых можно уже не придерживаться.

Как ни странно, аналогичной логике следуют и азиатские компании. Корейцы официально готовы выкупать российский бизнес у бегущих с рынка. Ни для кого же не секрет, что инвестировать нужно в растущий рынок, потому что так и только так доход будет привлекателен. В стабильную экономику вкладываться — все-равно что в банк деньги нести. Более того, внезапное и стремительное укрепление рубля — напомним, что курсы валют сейчас находятся на уровне 2012—2015 года — вызвал взрывной спрос на подержанные машины с аукционов Японии и Кореи. За три прошедших месяца только через Владивосток было привезено более 31 000 автомобилей, что на треть больше показателей прошлого года.

Легендарный владивостокский авторынок «Зеленый угол» вернулся в размеры лучших лет: все холмы и площадки заставлены машины, торг идет бойко и на самые разные регионы. Об отмене «правого руля» можно со всей уверенностью забыть, а интерес к надежным и неприхотливым японским машинам проявляют даже в непреклонной Первопрестольной.