Автомобилей хватит на всех: как санкции вылетают в трубу

Пока в Европе, США и Японии придумывают новые ограничения, в огромном пятне между Эстонией и Монголией организуют сотни способов эти рестрикции обойти. Занятие настолько пришлось по душе, что к нему подключилось даже правительство, на законодательном уровне «деинсталлировав» авторские права, контрактные обязательства и прочие издержки, ныне не актуальные. В том, что игра идет без правил, убедились, кажется, все. Значит, пока новые не оговорены, старых можно уже не придерживаться.
Как ни странно, аналогичной логике следуют и азиатские компании. Корейцы официально готовы выкупать российский бизнес у бегущих с рынка. Ни для кого же не секрет, что инвестировать нужно в растущий рынок, потому что так и только так доход будет привлекателен. В стабильную экономику вкладываться — все-равно что в банк деньги нести. Более того, внезапное и стремительное укрепление рубля — напомним, что курсы валют сейчас находятся на уровне 2012—2015 года — вызвал взрывной спрос на подержанные машины с аукционов Японии и Кореи. За три прошедших месяца только через Владивосток было привезено более 31 000 автомобилей, что на треть больше показателей прошлого года.
Легендарный владивостокский авторынок «Зеленый угол» вернулся в размеры лучших лет: все холмы и площадки заставлены машины, торг идет бойко и на самые разные регионы. Об отмене «правого руля» можно со всей уверенностью забыть, а интерес к надежным и неприхотливым японским машинам проявляют даже в непреклонной Первопрестольной.
Тоже самое можно сказать и про «корею»: множество предложений и целые площадки, заставленные микроавтобусами и седанами, появились даже в столице. Чего уж говорить про регионы, где этот вид бизнеса и не исчезал с девяностых. Авторынок — вот оно будущее.
Срок ожидания т/с с японского аукциона составляет три месяца: только очередь на погрузку в контейнер, а после — на корабль, составляет более двух недель, а ведь потом придется подождать «растаможку» и доставку по России. Впрочем, это терпимо, если учитывать результат: за роскошный микроавтобус Honda 2019 года выпуска с полным приводом, богатой комплектацией и небольшим пробегом просят около 2 500 000 рублей. Как новый UAZ Patriot, прям. Впрочем, эта цена уже не актуальна: рубль серьезно укрепился к японской йене, поэтому сегодня покупка будет еще дешевле.
Глава Минпромторга Денис Мантуров на прошедшем недавно ПМЭФ обозначил первые итоги введения параллельного импорта: за один месяц, прошедший с официального старта, в страну завезли товаров на 2 млрд. долларов. Даже без учета геометрической прогрессии, которая обязательно будет, как только наладят логистические и сбытовые цепочки, цифра приблизится к 16 млрд. американских долларов к декабрю. Машин хватит на всех.