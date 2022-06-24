В России нашли способ легальных поставок автомобилей, попадающих под санкции

Фото globallookpress.com
Как известно, ничто так не увлекает европейцев, как введение новых санкций против России. За такое веселье не грех и заплатить ограничением газовых поставок! Впрочем, у россиян тоже появилось новое хобби: как обходить европейские санкции самым издевательским и дерзким способом. Вот и на запрет импорта премиальных автомобилей нашли управу. Каким образом, выяснил портал «АвтоВзгляд».
Эдуард Раскин

Одной из десяти тысяч введенных ЕС против РФ санкций стал запрет на импорт автомобилей, стоимостью более 50 000 евро. Американский и японский аналог, естественно, так же присутствуют. Казалось бы, богачи всей страны должны загрустить и занемочь, ведь придется ездить на старых Mercedes и Cadillac, уже не козырнуть новым Lexus. Однако человек, достигший успеха и достатка, устроен несколько иначе: волны рестрикций и запретов разбиваются о природную изворотливость и смекалку, глубоко и надежно зашитую в ген русского человека. Так что запрет был изначально обречен, а спустя несколько дней после введения сама история подтвердила догму.

Основной принцип любых санкций — денежный след. Любой перевод, сделанный через SWIFT, можно проследить. Будем честны, это правило действует для любой системы платежей, кроме откровенно криминальных. Несмотря на то, что «Свифт» — частная компания, перемещением денег по планете интересуются регулярно и занимаются этим вполне конкретные люди с вполне понятными задачами. Таким образом, запрет автоматически «накрывает» любой перевод свыше определенной суммы или со счета «наказанного» банка. Банк-получатель, увидев подобную транзакцию, ее просто не примет, развернув восвояси. Последствия сильно выше прибыли, а рисковать никто не хочет.

Второй барьер — таможня. Она просто не пропустит купленный автомобиль, сославшись на законодательные ограничения. Если с «пограничными» вариантами еще можно что-то придумать — купить или оформить подержанную машину за 49 990, например — то с новым Range Rover, Mercedes s-klasse или BMW X7 такой фортель не прокатит. И тут в дело вступает смекалка.

Фото globallookpress.com

Классический метод покупки «бэушки» в Европе выглядит так. На аукционе или у частного лица приобретается автомобиль, который встает на автовоз до Вильнюса или на паром до Клайпеды, оттуда едет в Белоруссию, где проходит таможню, дальше — получение СБКТС, кнопки «ЭРА-ГЛОНАСС» и паспорта транспортного средства. С «подсанкционными» авто такое не пройдет. Однако есть и альтернативный вариант, позволяющий получить любой автомобиль.

Обладатель двойного гражданства — паспорта РФ или Белоруссии, а также обязательно любой страны ЕС — покупает в Старом Свете автомобиль на себя, пересекает еврограницу, как гражданин, а потом российскую границу тоже как гражданин. Ни те, ни другие погранцы-таможенники останавливать и предъявлять претензии права не имеют.

Далее «покупатель» приходит в таможенный орган по месту жительства и «сдается»: хочу растаможить машину. После оплаты взноса, получения документов и обустройства «эры», машина обретает ПТС. И благополучно продается тому, кто о ней мечтал и горячо желал. Все по закону, никакого обмана.

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24 июня 2022
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