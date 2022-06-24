В России нашли способ легальных поставок автомобилей, попадающих под санкции

Одной из десяти тысяч введенных ЕС против РФ санкций стал запрет на импорт автомобилей, стоимостью более 50 000 евро. Американский и японский аналог, естественно, так же присутствуют. Казалось бы, богачи всей страны должны загрустить и занемочь, ведь придется ездить на старых Mercedes и Cadillac, уже не козырнуть новым Lexus. Однако человек, достигший успеха и достатка, устроен несколько иначе: волны рестрикций и запретов разбиваются о природную изворотливость и смекалку, глубоко и надежно зашитую в ген русского человека. Так что запрет был изначально обречен, а спустя несколько дней после введения сама история подтвердила догму.

Основной принцип любых санкций — денежный след. Любой перевод, сделанный через SWIFT, можно проследить. Будем честны, это правило действует для любой системы платежей, кроме откровенно криминальных. Несмотря на то, что «Свифт» — частная компания, перемещением денег по планете интересуются регулярно и занимаются этим вполне конкретные люди с вполне понятными задачами. Таким образом, запрет автоматически «накрывает» любой перевод свыше определенной суммы или со счета «наказанного» банка. Банк-получатель, увидев подобную транзакцию, ее просто не примет, развернув восвояси. Последствия сильно выше прибыли, а рисковать никто не хочет.

Второй барьер — таможня. Она просто не пропустит купленный автомобиль, сославшись на законодательные ограничения. Если с «пограничными» вариантами еще можно что-то придумать — купить или оформить подержанную машину за 49 990, например — то с новым Range Rover, Mercedes s-klasse или BMW X7 такой фортель не прокатит. И тут в дело вступает смекалка.