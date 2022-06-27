Subaru готовит к премьере «дерзкий» Forester STi

Ключевое отличие а-ля спортивного «Форестера» от стандартного в стайлинге и доработанной подвеске. Так, в версии STi Sport кроссовер получит более жесткие амортизаторы, настроенные в пользу острой управляемости. Кроме того, автомобилю достанутся стильные 18-дюймовые колесные диски черного цвета, а также черные же решетка радиатора, корпуса боковых зеркал заднего вида, спойлер и прочие элементы декора.

Принадлежность к «зловещей» версии подчеркивают шильдики и таблички с характерной надписью STi.Интерьер разбавлен черно-бордовой отделкой из кожи Наппа. Вот, собственно, и все инновации.

Увы, но в техническом плане никаких сенсаций не произошло. В движение кроссовер приводится совсем не «гоночным» — по меркам STi — 1,8-литровым движком, спаренным с бесступенчатым вариатором. Впрочем, это не отнимает права у «субаристов» казаться круче, чем они есть.

Кстати, портал «АвтоВзгляд» испытал финальную итерацию кроссовера Subaru Forester, который продается на российском рынке. Автомобиль оставил весьма неоднозначные впечатления: подробнее — здесь.