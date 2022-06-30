Власти официально подтвердили, что российский автопром впал в кому

Ежемесячный отчет Росстата в цифрах подтвердил, что отечественная автомобильная промышленность находится практически при смерти. В мае 2022-го с конвейеров автопредприятий страны сошло всего 3,3% легковушек от их количества, произведенного в мае 2021 года. В цифрах это составило всего около 4000 авто в текущем году при том, что в начале прошедшей зимы российские автозаводы выпускали примерно по 120 000 легковых авто ежемесячно.

В общей сложности с начала года в России было собрано 268 000 легковушек. Это всего лишь 43% от объема производства за январь-май 2021 года. В этом нет ничего удивительного, поскольку в стране более-менее функционируют лишь три из 20 автосборочных производств — АВТОВАЗ, УАЗ и завод Haval в Тульской области.

Остальные же предприятия «встали на паузу», либо не могут функционировать из-за нехватки импортных комплектующих. Напомним также, что в мае рухнули и продажи новых легковых машин — на 84%. То ли еще будет…