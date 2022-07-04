Кризис миновал: россияне ринулись скупать новые автомобили

Первые признаки оживления авторынка были замечены на 25-й неделе (с 20 по 26 июня) года, когда продажи выросли на 10%. А с 27 июня по 3 июля россияне приобрели 12 194 новеньких авто, перекрыв результат прошлой семидневки сразу на 20%. И это наилучший показатель, зафиксированный аналитиками агентства «Автостат» за последние 3 месяца! Если рассматривать статистику по сегментам, то станет понятно, что продажи легковушек увеличились на 20%, грузовиков — на 12%, легкого комтранса — на +28%, а автобусов — на все 35%.

Расклада по моделям пока нет. Но по собственной информации портала «АвтоВзгляд», основной объем продаж «дали» китайские бренды. Ведь дилеры LADA на прошлой неделе реализовали лишь около 300 машин по всей стране.

Впрочем, это только начало. В автосалоны LADA действительно вернулись «народные» ценники. Более того, сотрудники точек продаж даже готовы оформить заказ на «голый» автомобиль без всяких «допов». Но не уточняют, сколько времени он будет выполняться.