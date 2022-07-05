Создавать новые автомобили России помогут Турция и Иран

Глава Ассоциации производителей автозапчастей Ирана Мохаммадреза Наджафи-Манеш заявил, что стороны могут ударно поработать, так как вероятность подобного трехстороннего сотрудничества весьма велика. При этом коллега г-на Наджафи-Манеша считает, что это России нужны иранские технологии, а не наоборот.

«В двух стратегических отраслях — производство автомобилей и производство запчастей — мы выше, чем российские промышленники. У нас более высокие инженерные возможности», — подметил член совета директоров вышеупомянутой ассоциации Реза Резаи.

Также г-н Резаи не преминул уточнить, что иранские производители запчастей имеют возможность работать и с международными производителями автомобилей, а российские (по причине наложенных санкций) — увы, нет.

При этом, справедливости ради стоит заметить, что Иран продолжает использовать древние французские платформы от Peugeot 405 и Peugeot 206. И в этом разрезе АВТОВАЗ со своими «Вестой», «Ларгусом» и даже «Грантой» выглядит куда более серьезным и перспективным игроком.

А вот Турция — действительно мощный производитель автомобилей и компонентов. Как минимум потому, что оттуда на российский завод «Соллерс Форд» приходили детали для ныне простаивающего производства малотоннажников Ford Transit.