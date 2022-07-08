АВТОВАЗ выпустит новый кроссовер на базе Vesta

Как заявил г-н Соколов изданию «ФедералПресс», в ближайших планах марки LADA — восстановление сборки семейства Vesta. А чуть более отдаленная перспектива — выпуск кроссовера на базе этой модели! Правда, никаких других подробностей относительно грядущей новинки президент АВТОВАЗа журналистам не выдал.

Портал «АвтоВзгляд» пока не получил никаких подтверждений из Тольятти, что инженерный корпус действительно начал разработку нового SUV. Однако стоит отметить, что создание такой модификации «Весты» — процесс длительный и дорогой. Даже если «паркетник» действительно будет заложен, в серию машины пойдет минимум через 2—3 года.

Кроме того, очевидный минус «вестовской» платформы — ее переднеприводность. Чтобы внедрить трансмиссию 4х4, конструкторам придется не только имплантировать угловой редуктор и раздаточную коробку, но и спроектировать независимую заднюю подвеску.

В общем, пока заявление вазовского главы не вызывает ничего, кроме множества вопросов. Хотя получить современный недорогой кроссовер под маркой LADA наверняка хотели бы многие почитатели «российского автомобильного бренда №1».

А пока самая свежая премьера из Тольятти — «антисанкционная» LADA Granta Drive Active, которую от обычной «Гранты» отличают 28 оригинальных деталей, включая фирменный обвес и анатомические сиденья. Правда, из-за кризиса спецверсии пришлось примерить более скромный мотор.