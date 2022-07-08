Сколько можно сэкономить при покупке «антикризисного» УАЗ «Патриот»

Собственно, первым, кто выпустил «антикризисный» автомобиль, стал АВТОВАЗ, наладивший производство LADA Granta Classic 2022. В новом исполнении вазовский бестселлер оказался на 80—83 тысячи дешевле прежней версии Classic, что уже привлекло немалое количество россиян, заинтересовавшихся без преувеличения «народным» ценником.

Следом по пути упрощения пошла марка UAZ, актуальные прайс-листы которой изучил портал «АвтоВзгляд». Итак, если клиент захочет купить машину без АБС, то это позволит сэкономить 5000 рублей. Еще 20 000 поможет сберечь отказ от водительского «эирбега»: в такой машине не будет ни передней подушек безопасности, ни рулевого колеса нового образца.

В теории, согласно официальным ценникам, купить «антисанкционный» внедорожник реально за 1 545 000 «целковых». Однако, портал «АвтоВзгляд», посетив дилера Ульяновского автозавода, увидел совсем другие цены: в комплектации «Люкс Премиум» новенькие «Патриоты» стоят неполные 3 000 000.