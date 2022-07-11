АВТОВАЗ запустил производство подешевевшей LADA Granta Cross

Первое и главное: LADA Granta Cross после перезапуска будет стоить 742 300 рублей — это сразу на 112 600 рублей дешевле, чем дилеры просили за универсал предыдущего модельного года. Более того, потенциальный покупатель имеет возможность дополнительно сэкономить 20 000 «целковых», если воспользуется фирменной кредитной программой LADA FINANCE.

Больше сотни тысяч экономии «набежали» потому, что машину лишили подушек безопасности, антиблокировочной системы, а вместо 16-клапанного мотора установили 90-сильный «восьмиклапанник», отвечающий эконормам Евро−2.

В список штатного оборудования включены электроусилитель руля, передние электростеклоподъемники, электропривод наружных зеркал, бортовой компьютер, а также четыре динамика. Но, собственно, магнитолу придется купить и установить самому.

Таким образом, в гамму «антикризисных» моделей марки LADA сейчас входят сразу несколько автомобилей: это седан, универсал и лифтбэк Granta, плюс «приподнятая» Granta Cross и оспортивленная Granta Drive Active.

Напомним, что за приставкой Drive Active скрываются заниженная подвеска, а также аэродинамический обвес, в который входят оригинальные бамперы, пороги и задний спойлер. При этом издание 2022 года также порадует россиян интересной ценой.