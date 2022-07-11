На российских автозаводах появились комнаты «для снятия напряжения»

На самом деле, «зона релакса» представляет собой самое обычное помещение для приема пищи, но — оснащенное шумоизоляцией, кондиционером, вытяжкой и разнообразным оборудованием. К примеру, в таких комнатах установлены вендинговый аппарат, микроволновка, холодильник, кулер и многое другое.

Таким образом, сотрудники завода теперь смогут перекусить без длительного отрыва от рабочих мест. Для некоторых специальностей это действительно важно: скажем, для сотрудников термогальванического производства, которым приходится неустанно следить за термообработкой деталей.

Если сотрудники цехов будут активно пользоваться такими комнатами, то еще две аналогичных помещения откроются на литейном заводе до конца года, а в общей сложности проект подразумевает не менее 15 подобных объектов по всему КамАЗу.

Напомним, что сейчас основу камазовской гаммы составляют машины классической серии, что ведут свою родословную от самого первого КамАЗа образца 1976 года. При этом недавно дизайнеры придумали, как можно стилизовать грузовик К3 под современные машины поколения К5.