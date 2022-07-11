Вместо «Крузака»: в Россию хотят привезти «злые» внедорожники Tank

Под маркой Tank выпускаются только рамные внедорожники разных размеров: от среднеразмерного Tank 300 до огромного Tank 700. Например, модель 500 (на заглавном фото) — это явная попытка китайцев бросить вызов сверхпопулярному Toyota Land Cruiser 300: «поднебесный» SUV даже внешне напоминает японскую «трехсотку».

Однако первым на российской земле, скорее всего, появится другой «Танк» — вышеупомянутый представитель трехсотой серии. Его некоторое время назад даже привозили на конференцию дилеров марки Haval, чтобы выяснить, насколько местным продавцам интересен этот автомобиль.

Стоит уточнить, что Tank 300 построен на модульной платформе GW P01 — той самой «тележке», на которой базируется хорошо знакомый нам Haval H9. По своим габаритам китайский внедорожник напоминает УАЗ «Патриот».

В движение Tank 300 приводится бензиновым турбомотором мощностью 227 л. с., которому ассистирует восьмиступенчатый «автомат» производства ZF. Привод — постоянный полный. По желанию заказчика SUV можно дооснастись усиленной подвеской и металлическими бамперами.

Учитывая, что тульский завод марки Haval может выпускать и рамную технику, нет никаких препятствий, чтобы наладить производство «Танков» на этом конвейере. Тем более, сейчас, когда рынок по известным причинам освободился от импортных внедорожников.