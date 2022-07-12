Аналитики предсказали волшебный рост продаж легковых автомобилей в России

Согласно прогнозу, с совершенно серьезным видом распространяемому «Технологиями доверия» в лице директора автомобильной практики компании Виктории Синичкиной, продажи новых легковых автомобилей российских брендов в 2022 году составят 227 000 штук. Сборка автомобилей иностранных марок в России достигнет уровня в 688 000 единиц, а импорт к концу года подберется к 175 000 машин. Таким образом, суммарно объем российского рынка в 2022 году должен дойти до отметки 1 090 000 легковушек (без учета легкого «коммтранса», LCV). Это примерно в полтора раза меньше, чем в 2021 году, когда в России было реализовано 1 514 000 авто.
— При усилении санкционного давления, ухудшении макроэкономической ситуации, массовом уходе игроков, сокращении импорта и ухудшении логистических поставок компонентов снижение продаж ожидается на уровне 50% и более по сравнению с прошлым годом, — пишут в своем отчете аналитики «Технологиями доверия».
То есть, по их мнению, в худшем случае, отечественный рынок за текущий год покажет результат примерно в 760 000 легковушек. Все это замечательно, но непонятно одно: откуда «технологи» собираются брать все эти машины, о которых они фантазируют? Дело в том, что за прошедшую половину года в России было продано всего 370 200 легковых машин и LCV. Причем надо понимать, что только за два месяца, за январь-февраль 2022 года, до начала известных событий и всей этой санкционной истории, на нашем рынке было реализовано почти 200 000 единиц легкового транспорта. За последующие четыре месяца — 170 000. Причем в мае-июне — всего лишь порядка 60 000.
Нехитрые подсчеты показывают, что если все так и дальше пойдет — никто из присутствующих сейчас в России автопроизводителей не уйдет от нас, не будут введены новые санкции и не случится какого-то тотального апокалипсиса в экономике и геополитике — то до конца текущего года российский авторынок получит еще где-то 200 000 легковых авто. То есть за год продажи ставят в сумме примерно 570 000 машин. Это, подчеркиваем, в лучшем случае! Про худший и говорить-то не хочется. О каких 760 000 нам тут рассказывают? Или, тем паче, об 1 млн. легковушек?
Памятуя об этом, становится совершенно непонятно, с чего это «технологи на доверии» решили, будто российские заводы иностранных автоконцернов — «корейцы» с «японцами» и «немцами», — вдруг в одночасье как ни в чем не бывало дружно запустят свои сборочные линии? На самом деле, абсолютно ничто не указывает на то, что азиаты собираются менять свою текущую политику в России: «притаились, сидим тихо, не высовываемся и ждем чем и когда все закончится». А про VW сейчас ходят упорные слухи, будто концерн тайком всерьез готовится «катапультироваться» из нашей страны. Причем полностью. Импорт иномарок в Россию буксует из-за бюрократических препонов. Кроме того, неясно, откуда в мире физически взять столько автомобилей, чтобы насытить внутрироссийский спрос. Уже сейчас ясно, что ввозить по схеме параллельного импорта все равно будет выгодно только премиальные авто. Следовательно, в ближайшее время эта схема массовым явлением уж точно не станет.
На этом фоне АВТОВАЗ с трудом наскребает у поставщиков горстки комплектующих для выпуска всего нескольких тысяч «упрощенных» LADA Granta в месяц. УАЗ недавно объявил о начале выпуска «упрощенного Патриота». Правда, его пока никто толком в глаза не видел… Среди действующих на нашей территории автопредприятий есть еще завод Haval. Но его мощностей (вкупе с текущими космическим ценами на «китайцев» в России) вряд ли хватит даже для создания видимости наполнения отечественного авторынка.
И в подобных условиях мадам «технолог» Синичкина обещает в 2022 году миллион проданных легковушек в России. Можно, конечно, посмеяться над квалификацией подобных «аналитиков». Если бы не было так грустно…