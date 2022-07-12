Аналитики предсказали волшебный рост продаж легковых автомобилей в России

Памятуя об этом, становится совершенно непонятно, с чего это «технологи на доверии» решили, будто российские заводы иностранных автоконцернов — «корейцы» с «японцами» и «немцами», — вдруг в одночасье как ни в чем не бывало дружно запустят свои сборочные линии? На самом деле, абсолютно ничто не указывает на то, что азиаты собираются менять свою текущую политику в России: «притаились, сидим тихо, не высовываемся и ждем чем и когда все закончится». А про VW сейчас ходят упорные слухи, будто концерн тайком всерьез готовится «катапультироваться» из нашей страны. Причем полностью. Импорт иномарок в Россию буксует из-за бюрократических препонов. Кроме того, неясно, откуда в мире физически взять столько автомобилей, чтобы насытить внутрироссийский спрос. Уже сейчас ясно, что ввозить по схеме параллельного импорта все равно будет выгодно только премиальные авто. Следовательно, в ближайшее время эта схема массовым явлением уж точно не станет.

На этом фоне АВТОВАЗ с трудом наскребает у поставщиков горстки комплектующих для выпуска всего нескольких тысяч «упрощенных» LADA Granta в месяц. УАЗ недавно объявил о начале выпуска «упрощенного Патриота». Правда, его пока никто толком в глаза не видел… Среди действующих на нашей территории автопредприятий есть еще завод Haval. Но его мощностей (вкупе с текущими космическим ценами на «китайцев» в России) вряд ли хватит даже для создания видимости наполнения отечественного авторынка.

И в подобных условиях мадам «технолог» Синичкина обещает в 2022 году миллион проданных легковушек в России. Можно, конечно, посмеяться над квалификацией подобных «аналитиков». Если бы не было так грустно…