АВТОВАЗ создаст совершенно новую линейку автомобилей

– В долгосрочной перспективе мы планируем использовать совершенно новую российскую платформу. Может быть, даже чуть более высокого класса, нежели та, с которой работает сегодня АВТОВАЗ — то есть сегмент «В». Будем делать шаги в сторону класса «C», — сообщил Соколов.

По его словам, работа над перспективными моделями ведется на предприятии непрерывно. Активная же фаза разработки новых машин стартует сразу после утверждения новой стратегии развития тольяттинского автогиганта. Однако уже сейчас, по его словам, можно вести речь о создании на базе платформы Vesta кроссовера. Он должен появиться в среднесрочной перспективе, сообщает РИА «Новости».