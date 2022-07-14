В России появится целый «город» по производству автокомпонентов

В непосредственной близости от вышеупомянутого Димитровградского автоагрегатного завода расположен индустриальный парк «Мастер», на 75% принадлежащий компании КамАЗ, а на 25% — Корпорации развития Ульяновской области.

В ближайшее время собственники рассчитывают подготовить здесь 26 000 квадратных метров производственных площадей для потенциальных поставщиков грузового автогиганта: в Димитровграде КамАЗ хочет сконцентрировать именно компонентное производство.



— Наша цель — привести в порядок димитровградскую площадку, разместить здесь новые бизнесы. Сейчас мы работаем над тем, чтобы она стала отечественным центром компетенций для отрасли автокомпонентов, — обозначил цели гендиректор КамАЗа Сергей Когогин.



Более того, часть производств планируется перенести сюда из Набережных Челнов. А итогом станет появление целого «города» по производству автокомпонентов, столь необходимых для пресловутого импортозамещения.