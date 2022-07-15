У Toyota Land Cruiser 300 появилась грузовая версия

Фото производителя.
Пока фанаты буквально вылавливают из дилерской сети ставшие дефицитными внедорожники Toyota Land Cruiser 300, компания Creative Conversions из Австралии взяла такой автомобиль, чтобы сделать из него… бортовой грузовик. Портал «АвтоВзгляд» рассмотрел, как из солидной машины можно создать обычного трудягу.
Алексей Кованов

Чтобы создать столь необычный пикап, специалисты Creative Conversions удлиняют лонжеронную раму на 700 или 800 мм. От пятидверного кузова отрезается багажный отсек, а позади второго ряда сидений приваривается стальная стенка. За четырехдверной кабиной, соответственно, монтируется алюминиевая платформа длиной 1800 или 2100 мм, а на месте задней колесной арки устанавливаются вместительные «рундуки» для личных вещей.

Помимо размерности грузового отсека клиенту также дозволено выбрать полную массу машины — 4500 или 3800 кг (от этого будет зависеть исполнение шасси). А вот двигетель — только один. Это 300-сильный турбодизель объемом 3,3 литра, с которым агрегатирован 10-ступенчатый «автомат».

Как уверяют представители австралийской фирмы, в работе сейчас находятся сразу семь пикапов, притом два — уже полностью готовы. А значит, несмотря на кажущуюся абсурдной всей этой затеи, заказчики, готовые оплатить постройку грузовых «Крузаков», таки нашлись.

Между тем, Toyota Motor приостановила прием заказов на флагманские внедорожники Land Cruiser и Lexus LX. Да, спрос сильно превышает предложение, а потому японцы решили не записывать новых очередников, пока не стихнет ажиотаж.

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15 июля 2022
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