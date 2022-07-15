У Toyota Land Cruiser 300 появилась грузовая версия

Чтобы создать столь необычный пикап, специалисты Creative Conversions удлиняют лонжеронную раму на 700 или 800 мм. От пятидверного кузова отрезается багажный отсек, а позади второго ряда сидений приваривается стальная стенка. За четырехдверной кабиной, соответственно, монтируется алюминиевая платформа длиной 1800 или 2100 мм, а на месте задней колесной арки устанавливаются вместительные «рундуки» для личных вещей.

Помимо размерности грузового отсека клиенту также дозволено выбрать полную массу машины — 4500 или 3800 кг (от этого будет зависеть исполнение шасси). А вот двигетель — только один. Это 300-сильный турбодизель объемом 3,3 литра, с которым агрегатирован 10-ступенчатый «автомат».

Как уверяют представители австралийской фирмы, в работе сейчас находятся сразу семь пикапов, притом два — уже полностью готовы. А значит, несмотря на кажущуюся абсурдной всей этой затеи, заказчики, готовые оплатить постройку грузовых «Крузаков», таки нашлись.

Между тем, Toyota Motor приостановила прием заказов на флагманские внедорожники Land Cruiser и Lexus LX. Да, спрос сильно превышает предложение, а потому японцы решили не записывать новых очередников, пока не стихнет ажиотаж.