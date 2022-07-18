Как Kia XCeed изменился после рестайлинга

Интересно, что именно Kia XCeed достались полностью другие фары, хотя остальные машины ограничились лишь сменой оптической начинки. Кроме того, «приподнятому» хетчбеку перепали другой передний бампер, крупноячеистая решетка радиатора, плюс другой диффузор под задним бампером.
Вдобавок машина впервые получила «оспортивленную» версию GT-line (на фото — зеленого цвета). Ее характерные приметы — оригинальные задние фонари, слегка подправленный кузовной обвес, а также двухцветные 18-дюймовые колеса особого дизайна.
Салон изменился совсем точечно. Только подлинные фанаты модели заметят, что дизайнеры перерисовали графику виртуальных приборов, а инженеры расширили комплекс электронных ассистентов новыми помощниками.
Гамма моторов осталась прежней, что даже хорошо: в Европе XCeed располагает сразу тремя бензиновыми движками разной мощности, а также гибридом и дизелем. И этого ассортимента покупателям вполне хватает.
Обсуждать российские перспективы новинки сейчас, пожалуй, не имеет ровно никакого смысла… Ведь другой дебютант — кроссовер Kia Sportage следующего поколения — добирался до покупателей аж несколько месяцев.