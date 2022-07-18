Как Kia XCeed изменился после рестайлинга

Интересно, что именно Kia XCeed достались полностью другие фары, хотя остальные машины ограничились лишь сменой оптической начинки. Кроме того, «приподнятому» хетчбеку перепали другой передний бампер, крупноячеистая решетка радиатора, плюс другой диффузор под задним бампером.

Вдобавок машина впервые получила «оспортивленную» версию GT-line (на фото — зеленого цвета). Ее характерные приметы — оригинальные задние фонари, слегка подправленный кузовной обвес, а также двухцветные 18-дюймовые колеса особого дизайна.