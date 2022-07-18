Самой продаваемой в России иномаркой впервые стал «китаец»

Фото производителя.
Представители «поднебесного» автопрома продолжают брать новые высоты российского рынка. В частности, вторая неделя июля принесла весьма неожиданную новость: впервые самой продаваемой иномаркой стал не «кореец» или «француз», а чистокровный «китаец».
Алексей Кованов

В нынешних условиях редкая модель способна расходиться тиражом свыше 300 проданных машин в неделю… Скажем, с 11 по 17 июля россияне приобрели 260 Kia Rio и 259 Hyundai Creta. Похожим спросом также пользовались Chery Tiggo 7 PRO (240 шт.), Haval Jolion (240 шт.), Hyundai Solaris (225 шт.) и Geely Coolray (213 шт.).

А вот субкомпактный китайский кроссовер Chery Tiggo 4 почти побил рыночный рекорд. Так, из автосалонов за прошедшую семидневку уехали 282 такиe машины. Так что именно «четверка» стала самой продаваемой иномаркой в России!

Добавим, что Tiggo 4 — самая доступная модель марки Chery. Этом автомобиль сравнительно молод, поскольку вышел на отечественный рынок осенью 2019 года. Притом некоторое время назад SUV умудрился пережить пусть небольшое, но обновление.

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18 июля 2022
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