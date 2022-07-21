Новая версия легендарного Morgan: дешевая «повозка» для провинциалов

Оказывается, англичане во многом совпадают с придуманным образом, и хоть они понятия не имеют про «Файф о клок», не едят овсянку по утрам и остерегаются каминного отопления, мужественная привычка к преодолению искусственно придуманных препятствий, проблем и тягот у них настоящая. Плюс уважение к четырехсотлетним газонам и нелепому трехколесному символу технической обреченности — трехколесному автомобилю Morgan.
В здравом уме его надлежит избегать и редко вдохновляться им в музее, радуясь, что остальной автопром прошел мимо этого курьеза. Но тут внезапно Моргана сделали вновь. С чистого листа. Чтоб англичане не расслаблялись и не надеялись, что техническая нелепость с тремя колесами канула, оставшись в далеком и чужом прошлом. Отныне ее можно недорого вновь купить под именем Northern Light и продолжить удивлять остальных и мучиться самому. На том простом основании, что у каждого поколения британцев страдание на трех колесах должно быть в обязательном порядке.
Усугубляя катастрофичность ситуации, новая фирма по изготовлению нелепостей сделала нынешний аналог Моргана гибридным велосипедом. Это означает, что в первую очередь тягостный и неразумный аппарат — мучительный трехколесный велосипед весом 42 кг. С кузовом, фарой и крышей. Похожий на машину. И довольно большой — он в длину, как Daewoo Matiz (3.4m). Но коварство не в этом — за деньги можно добавить велосипеду электромотор и аккумулятор и, выбиваясь из последних сил, катать по Лондону тяжеленную батарею с нелегким мотором. Вот где изощренность и самостоятельные трудности весом в 55кг. Но есть и более тяжелая версия весом в 60кг.
Удивительно, но фирма Northern Light всерьез заявляет запас хода, суммируя человека с электричеством и объясняя, что если клиент попадется не очень хилый, то 60 кг он сможет укатить на 160км.
Есть ли у Northern Light шанс? Конечно. Машина рассчитана не на долговременных англичан, а на только что получивших паспорт. Как всякие понаехавшие, именно они норовят изображать коренное население, поэтому от Northern Light требуется незатейливая реклама на тему традиций, предков и англичанства, чтоб не очень знающие историю сомалийцы, пакистанцы и вьетнамцы спешно попробовали стать чуть более своими в чужой стране, заплатив от 4000 фунтов за педальную версию и до 6000 фунтов за самую тяжелую.