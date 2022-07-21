Новая версия легендарного Morgan: дешевая «повозка» для провинциалов

Оказывается, англичане во многом совпадают с придуманным образом, и хоть они понятия не имеют про «Файф о клок», не едят овсянку по утрам и остерегаются каминного отопления, мужественная привычка к преодолению искусственно придуманных препятствий, проблем и тягот у них настоящая. Плюс уважение к четырехсотлетним газонам и нелепому трехколесному символу технической обреченности — трехколесному автомобилю Morgan.

В здравом уме его надлежит избегать и редко вдохновляться им в музее, радуясь, что остальной автопром прошел мимо этого курьеза. Но тут внезапно Моргана сделали вновь. С чистого листа. Чтоб англичане не расслаблялись и не надеялись, что техническая нелепость с тремя колесами канула, оставшись в далеком и чужом прошлом. Отныне ее можно недорого вновь купить под именем Northern Light и продолжить удивлять остальных и мучиться самому. На том простом основании, что у каждого поколения британцев страдание на трех колесах должно быть в обязательном порядке.