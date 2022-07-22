Древний Renault или новая «Ока»: из какого автомобиля построят будущий «Москвич»

Что вообще такое «Кама». Некоторое время назад петербургский Политех разработал по заказу компании КамАЗ прототип трехдверного заднеприводного электромобиля. По собственной информации портала «АвтоВзгляд», эта работа стоила около 500 илн. рублей, но, по итогу, оказалась совершенно бесполезной: заказчику трехдверка категорически не понравилась…
Сейчас стартап, принадлежащий гендиректору грузового автогиганта Сергею Когогину и российскому бизнесмену Рубену Варданяну, вынужден создавать принципиально новую машину. Сейчас участники проекта занимаются тем, что оформляют концепцию будущего автомобиля, а руководит процессом бывший вице-президент АВТОВАЗа Харальд Грюбель.
«Ведомости» оптимистично уверяют, что предъявить результат своей деятельности АО «Кама» планирует не позднее 2024 года. Но это — чистая утопия! В столь сжатые сроки создать действительно новую модель просто невозможно. По нашим прогнозам, при условии щедрого финансирования наиболее реальный срок появления реальной «Камы» — 2026 год. Что, впрочем, не мешает упомянутой фирме даже устраивать тендеры для PR-сопровождения будущего проекта и организации его премьеры. Во всяком случае, как стало известно «АвтоВзгляду», компания вовсю собирает коммерческие предложения от профильных агентств. Впрочем, наверняка реализацией этих задач займется какое-нибудь «придворное» общество с ограниченной (или не очень) ответственностью.
Китай нам не поможет
А пока все эти годы завод придется грузить другими моделями. Вот только какими — до сих пор неясно. С одной стороны, у КамАЗа, что выступает индустриальным партнером «Москвича», есть давний компаньон — марка JAC. Но захочет ли этот «поднебесный» автопроизводитель делиться своими легковушками — теперь большой вопрос. Ведь КамАЗ попал под адресные санкции США!
Соответственно, если американские власти узнают про любые совместные проекты между российской и китайской компаниями, JAC будут грозить «вторичные санкции». Это очень неприятное явление, из-за которого марка может остаться без кредитов, комплектующих и западных партнеров… Понятно, что такие риски невозможно окупить никакими прибылями от продажи машин россиянам.
Иранский Renault Logan — наше все!
В итоге, весьма вероятным претендентом на освоение московского конвейера стал Иран. Портал «АвтоВзгляд» неоднократно рассказывал, как ловко иранский бренд IKCO, десятилетиями существующий под гнетом санкций, приспособился обходиться тремя платформами Peugeot, лишь периодически перешивая кузова.
Однако недавно появилась информация, будто другая ближневосточная марка — SAIPA — готова предложить нашим соотечественникам не перелицованные седаны Peugeot 206 и Peugeot 405, а совсем другую модель — Tondar 90. Это Logan самого первого поколения, который иранцы «национализировали», то есть выпускают без участия Renault.
С 2019 года машина оснащается двигателями и коробками собственного производства. При этом боссы фирмы SAIPA уверяет, что автомобиль получился лучше, чем когда выпускался под надзором французов. Так что почему бы не воспользоваться столь заманчивым предложением? Тем более, что выбора у нас фактически нет.