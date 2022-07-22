Древний Renault или новая «Ока»: из какого автомобиля построят будущий «Москвич»

Что вообще такое «Кама». Некоторое время назад петербургский Политех разработал по заказу компании КамАЗ прототип трехдверного заднеприводного электромобиля. По собственной информации портала «АвтоВзгляд», эта работа стоила около 500 илн. рублей, но, по итогу, оказалась совершенно бесполезной: заказчику трехдверка категорически не понравилась…

Сейчас стартап, принадлежащий гендиректору грузового автогиганта Сергею Когогину и российскому бизнесмену Рубену Варданяну, вынужден создавать принципиально новую машину. Сейчас участники проекта занимаются тем, что оформляют концепцию будущего автомобиля, а руководит процессом бывший вице-президент АВТОВАЗа Харальд Грюбель.

«Ведомости» оптимистично уверяют, что предъявить результат своей деятельности АО «Кама» планирует не позднее 2024 года. Но это — чистая утопия! В столь сжатые сроки создать действительно новую модель просто невозможно. По нашим прогнозам, при условии щедрого финансирования наиболее реальный срок появления реальной «Камы» — 2026 год. Что, впрочем, не мешает упомянутой фирме даже устраивать тендеры для PR-сопровождения будущего проекта и организации его премьеры. Во всяком случае, как стало известно «АвтоВзгляду», компания вовсю собирает коммерческие предложения от профильных агентств. Впрочем, наверняка реализацией этих задач займется какое-нибудь «придворное» общество с ограниченной (или не очень) ответственностью.