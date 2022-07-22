Глава марки UAZ рассказал, почему «Патриоты» сильно подорожают

В итоге вместо импортных компонентов УАЗ сейчас вынужден закупать российские, китайские, турецкие и белорусские аналоги. Которые оказались существенно дороже «оригинала»! В целом, из-за санкций себестоимость автомобилей отечественной марки выросла на 32%, в основном — за счет логистики, которая резко подорожала на 60%.

- Нам всем намного спокойнее, когда работаем с чисто российским поставщиком. Даже аналог в дружественной стране это все равно длинная логистика. У нас остается не так много направлений — Китай и Турция. В долгосрочной нужно смотреть, что можно максимально делать в России, — заявил г-н Ширинов.

Глава автозавода не говорит напрямую, но можно предположить, что ульяновские внедорожники вскоре подорожают. Для справки отметим, что сейчас самый доступный «Патриот» теоретически стоит 1 545 000 рублей. Однако, как выяснил портал «АвтоВзгляд», в автосалонах машины предлагают по 3 000 000 «целковых» за штуку.

Кстати, у «Уазиков» вскоре может появиться весьма грозный конкурент — рамный внедорожник «Стрела», над выпуском которого сейчас раздумывает Объединенная машиностроительная группа (ей также принадлежит завод «Урал»). Однако этой новинке наша редакция посвятит отдельный материал.