Почему на Северном Кавказе и Дальнем Востоке массово скупают мощные автомобили

Для составления этой статистики аналитики «Авто.ру» оценили, в каких регионах чаще всего продаются мощные автомобили. Что вполне логично: если таких объявлений много, значит, и на дорогах быстрая техника встречается достаточно часто.

Собственно наибольшая концентрация новых автомобилей мощее 250 сил — в европейской части России и на Урале. Самая большая доля подобных машин — в Оренбургской области (11%), а в столичном регионе их почти вдвое меньше: в Москве — 6,5%, в Московской области — 6%.

Возможно, сказывается хорошо развитая дилерская сеть большинства брендов и широкий охват целевой аудитории благодаря близости крупных городов — это позволяет продавать машины не только в городе присутствия дилера, но и в соседних населенных пунктах.

На вторичном рынке больше всего «быстрых» модификаций встречается на Северном Кавказе и Дальнем Востоке. И главную роль здесь играет размер транспортного налога, который значительно ниже, чем, например, в центральной части России или Поволжье.

Лидеры по шустрым «бэушкам» — Приморский край (доля — 14,6%), республики Северная Осетия (13,9%) и Карачаево-Черкессия (11,6%).

Кстати, глава Минпромторга, вице-премьер Денис Мантуров солидаризировался с популистской идеей депутата Виталия Милонова о временной отмене транспортного налога для некоторых категорий автовладельцев. Портал «АвтоВзгляд» сообщает подробности.