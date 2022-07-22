Почему на Северном Кавказе и Дальнем Востоке массово скупают мощные автомобили

Фото производителя.
Эксперты составили рейтинг регионов, где «обитает» наибольшее количество мощных автомобилей. Притом, как выяснил портал «АвтоВзгляд», больше всего быстрых машин встречается отнюдь не на дорогах Москвы.
Алексей Кованов

Для составления этой статистики аналитики «Авто.ру» оценили, в каких регионах чаще всего продаются мощные автомобили. Что вполне логично: если таких объявлений много, значит, и на дорогах быстрая техника встречается достаточно часто.

Собственно наибольшая концентрация новых автомобилей мощее 250 сил — в европейской части России и на Урале. Самая большая доля подобных машин — в Оренбургской области (11%), а в столичном регионе их почти вдвое меньше: в Москве — 6,5%, в Московской области — 6%.

Возможно, сказывается хорошо развитая дилерская сеть большинства брендов и широкий охват целевой аудитории благодаря близости крупных городов — это позволяет продавать машины не только в городе присутствия дилера, но и в соседних населенных пунктах.

На вторичном рынке больше всего «быстрых» модификаций встречается на Северном Кавказе и Дальнем Востоке. И главную роль здесь играет размер транспортного налога, который значительно ниже, чем, например, в центральной части России или Поволжье.

Лидеры по шустрым «бэушкам» — Приморский край (доля — 14,6%), республики Северная Осетия (13,9%) и Карачаево-Черкессия (11,6%).

Кстати, глава Минпромторга, вице-премьер Денис Мантуров солидаризировался с популистской идеей депутата Виталия Милонова о временной отмене транспортного налога для некоторых категорий автовладельцев. Портал «АвтоВзгляд» сообщает подробности.

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22 июля 2022
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