Почему российские водители вдруг оказались довольны автомобилями Chery

По результатам исследования удовлетворенности автовладельцев за 2022 год (Sales Satisfaction Index (SSI), которые обнародовало известное консалтинговое агентство J. D. Power, марка Chery заняла одно из лидирующих позиций среди китайских автомобильных компаний.

Как отмечает пресс-служба «поднебесного» бренда, секрет успеха — в постоянном совершенствовании технологий, продуктов и маркетингового подхода. При этом Chery нацелена на удовлетворение потребностей клиентов на всех этапах — от покупки автомобиля до ежедневной эксплуатации.

И, кстати, об эксплуатации. Китайцы запустили беспрецедентную акцию, которая позволит владельцам автомобилей Chery в России провести диагностику своих машин, причем совершенно бесплатно. Правда, действует услуга лишь до конца лета.