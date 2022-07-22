Россию захлестнула новая волна автоподстав

Так, в Рязани водитель грузовика подрезал машины одну за другой, пытаясь подстроить ДТП. После того, как его остановили неравнодушные соседи по потоку, «автоподставщик» напрямую заявил, что планировал заработать на липовой аварии.

Красноярские водители также жалуются на участившиеся автоподставы. В частности, на днях старая иномарка кружила по кольцу — камера сняла, что автомобиль проехал через перекресток не менее семи раз за 15 минут. Итог — ДТП: водитель такси начал съезжать из второго ряда и подбил «кружившую» машину. Владелец «незаслуженно пострадавшего» транспортного средства рассчитывал получить от страховщика за ремонт около 300 000 рублей.

В Новосибирске, как уверяет Российский союз автостраховщиков, вообще орудуют несколько банд, что требует особой концентрации усилий со стороны правоохранительных органов, а также большой внимательности от добросовестных автомобилистов.

При этом эксперты рекомендуют не прибегать к услугам автоюристов, которые могут приехать на место ДТП или позвонить вам практически сразу после аварии. Чаще всего это подельники тех, кто устроил автоподставу.