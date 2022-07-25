Большой, но некрасивый: Audi представила новейший кроссовер Q6

Фото производителя.
Если следовать логике индексов, то новый Audi Q6 по габаритам должен располагаться между моделями Q5 и Q7. Но это не так: перед нами — самый крупный серийный автомобиль от «четырех колец».
Алексей Кованов

На самом деле, индекс Q6 достался этому кроссоверу, дабы соблюсти политес. Ведь флагманский Q7 создан на платформе MLB, что имеет продольное расположение двигателя. А в основе новинки лежит более простая архитектура MQB Evo, на которой построен, например, Volkswagen Teramont. Собственно, последний и послужил основой для только что представленного Audi.

Впрочем, боссы премиальной марки решили не ограничиваться банальным бейдж-инжинирингом, а выделили средства на создание полностью оригинального кузова. Тем удивительнее, что дизайнеры создали весьма тривиальный образ: красавцем дебютанта точно не назовешь…

  • Фото производителя.
  • Фото производителя.

А вот интерьер вышел действительно интересным! Его главная доминанта — триптих из дисплеев: приборного на12,3 дюйма, мультимедийного на 10,1 дюйма и нижнего тачскрина диагональю 8,6 дюйма, на который возложено управление системой микроклимата.

В списке версий заявлены сплошь турбомоторы. Это 2.0 TFSI мощностью 231 или 265 сил, а также 300-сильный V6 объемом 2,5 литра. Всем кроссоверам полагается семиступенчатый преселективный «робот» и полный привод.

Продавать такие «паркетники» Audi планирует строго на китайском рынке. Притом за машину не постесняются просить минимум 74 000 долларов, тогда как родственный Teramont обойдется в полтора раза дешевле. Такая вот доплата за премиальность.

Кстати, о премиальности. Свое видение автомобильной роскоши надумала показать марка Changan: ее кроссовер Uni-K успели прозвать «китайским Lexus». И сейчас он выходит на российский рынок, притом — по весьма интересной цене.

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25 июля 2022
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