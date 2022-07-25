Большой, но некрасивый: Audi представила новейший кроссовер Q6

А вот интерьер вышел действительно интересным! Его главная доминанта — триптих из дисплеев: приборного на12,3 дюйма, мультимедийного на 10,1 дюйма и нижнего тачскрина диагональю 8,6 дюйма, на который возложено управление системой микроклимата.

В списке версий заявлены сплошь турбомоторы. Это 2.0 TFSI мощностью 231 или 265 сил, а также 300-сильный V6 объемом 2,5 литра. Всем кроссоверам полагается семиступенчатый преселективный «робот» и полный привод.

Продавать такие «паркетники» Audi планирует строго на китайском рынке. Притом за машину не постесняются просить минимум 74 000 долларов, тогда как родственный Teramont обойдется в полтора раза дешевле. Такая вот доплата за премиальность.

Кстати, о премиальности. Свое видение автомобильной роскоши надумала показать марка Changan: ее кроссовер Uni-K успели прозвать «китайским Lexus». И сейчас он выходит на российский рынок, притом — по весьма интересной цене.