Белгородский губернатор приобрел бронированный внедорожник за 18 000 000 рублей

Как уверяют чиновники, защищенный броней автомобиль нужен для рабочих поездок по приграничным районам. Кроме губернатора, ездить туда приходится чиновникам областной администрации, медикам и сотрудникам МЧС — все они также смогут пользоваться губернаторским «Бураном».

Что касается самого броневика, то автомобиль построен по модульному принципу: на одно шасси можно устанавливать любые надстройки. В частности, белгородские власти выбрали чисто пассажирское исполнение для перевозки десяти человек.

Добавим, что машина оснащена форсированным двигателем ЯМЗ−536, что выдает 210 сил вместо штатных 149. А вот какая установлена коробка передач — неизвестно, так как Rida предлагает как механический, так и автоматический варианты.

От грузового донора бронированная модель взяла не только силовой агрегат, но также рамную конструкцию, систему полного привода и рессорную подвеску, которую, правда, пришлось дополнительно усилить пружинами.

Кстати, Buran показывали широкой публике на прошлогоднем форуме «Армия», где вдобавок засветился внедорожник «Стрела». Было видно, что машина строилась впопыхах, но сама задумка казалась весьма интересной! Ведь авторы скроили гражданский вездеход из агрегатов «Газели». Однако после выставки никаких новостей об этом проекте больше не приходило… Портал «АвтоВзгляд» не просто выяснил, каковы серийные перспективы этой машины, но и провел тест-драйв эффектного отечественного вездехода.