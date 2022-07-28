Российский автопром впал в глубочайшую кому

В июне российские производители легковых автомобилей выпустили только 13 000 машин — это сразу на 89% меньше, чем годом ранее. С грузовиками ситуация оказалась менее плачевной. Автозаводы, выпускающие комтранс, смогли выдать рынку 10 300 единиц техники, что на 40% хуже прошлогоднего показателя. Таким образом, в России сложилась крайне нездоровое положение: большегрузов было сделано ненамного больше, чем легковушек!

Стоит признать, что для легкового автопрома именно первый месяц лета оказался переломным моментом. Ведь именно тогда АВТОВАЗ, наконец, запустился после длительного простоя, наладив производство «антикризисной» LADA Granta.

Кстати, в рамках новой госпрограммы можно купить LADA Granta Classic 2022 модельного года всего за 543 120 рублей. И можно предположить, что столь привлекательная цена заставит многих россиян обратить свой взор именно на продукцию родного автогиганта.

Кроме того, в Тольятти возобновили производство внедорожника LADA Niva Legend, а вскоре на конвейер должны вернуться Niva Travel и Largus. Понятно, что это заметно улучшить производственную статистику всего российского автопрома.