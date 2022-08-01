Почему этим летом в России резко подорожали подержанные автомобили

Так, в начале лета средняя цена автомобиля на вторичном рынке составляла 850 000 рублей, а в последние недели «рванула» до 868 000 «целковых». Правда, как отмечает Drom, тому есть вполне логичное объяснение: количество объявлений уменьшилось на 9% относительно предыдущего месяца, но спрос притом увеличился на 6%.

Самыми востребованными среди россиян «бэушками» оказались LADA Priora, Toyota Corolla, LADA Granta, Kia Rio и Hyundai Solaris. Все они стали дороже на 3–4% и, как предсказывают аналитики, это только начала очередного скачка цен.

Между тем, как показал всероссийский опрос, при покупке машины отечественные автомобилисты обращают внимание не только на состояние и пробег машины, но и на количество прежних владельцев. Портал «АвтоВзгляд» изучил предъявленную статистику более внимательно.