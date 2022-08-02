Свежие подробности о новой BMW 5-серии

Баварцы уже показали новое поколение флагманского седана BMW 7-серии и обновили «трешку». Теперь настал черед «пятерки».

Известный инсайдер под ником ynguldyn, написал на популярном у автофанов форуме BimmerPost сообщение о том, что новый седан BMW 5-серии начнут собирать в начале 2023 года, а в продажу на рынок США модель поступит в июле 2023 года. Сначала покупателям предложат бензиную модификацию 530i, а затем две гибридные версии: i5 eDrive40 с силовой установкой суммарной отдачей 335 сил и 590-сильный i5 M60 xDrive.

Что касается Европы, то там дебютирует 195-сильная модификация 520d с мотором на тяжелом топливе. Фанатам марки предложат версии с задним или полным приводом. А топовой версией станет 700-сильный гибрид M5.