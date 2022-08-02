Свежие подробности о новой BMW 5-серии

Фото: Motor1.com
На интернет-форумах появились данные о том, какой будет новая BMW 5-серии. Казалось бы, это обычные слухи, но инсайдер уж больно авторитетный, потому информация, которую он «слил» в Сеть, может оказаться достоверной. Тем более, что седан уже замечали на дорожных тестах, значит, автомобиль почти готов.
Виктор Васильев

Баварцы уже показали новое поколение флагманского седана BMW 7-серии и обновили «трешку». Теперь настал черед «пятерки».

Известный инсайдер под ником ynguldyn, написал на популярном у автофанов форуме BimmerPost сообщение о том, что новый седан BMW 5-серии начнут собирать в начале 2023 года, а в продажу на рынок США модель поступит в июле 2023 года. Сначала покупателям предложат бензиную модификацию 530i, а затем две гибридные версии: i5 eDrive40 с силовой установкой суммарной отдачей 335 сил и 590-сильный i5 M60 xDrive.

Что касается Европы, то там дебютирует 195-сильная модификация 520d с мотором на тяжелом топливе. Фанатам марки предложат версии с задним или полным приводом. А топовой версией станет 700-сильный гибрид M5.

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2 августа 2022
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