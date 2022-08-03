Для чего владельцев Renault просят «оформиться» на сайте LADA

Напомним, что французская Renault, а также российские АВТОВАЗ и «Рено Россия» (последнее юрлицо теперь именуется МАЗ «Москвич»), подписали трехстороннее соглашение. Согласно этому документу, заниматься ремонтом и техобслуживанием машин французской марки на территории РФ теперь будет заниматься тольяттинский автогигант, а точнее — «придворная» компания «Лада Имидж».

Соответственно, регистрация на сайте LADA владельцам «Логанов», «Дастеров» и других моделей нужна, чтобы получать новости, рекомендации и другие сообщения по поводу сервисных акций, отзывных кампаний и других важных событий.

Напомним, что АВТОВАЗ также сохранил право выпускать технику Renault. Правда, в Тольятти раздумывают, стоит ли овчинка выделки, поскольку за каждый собранный автомобиль французам придется отчислять роялти.

Между тем, у фанатов появился шанс приобрести ставшие дефицитными машины покинувшей страну европейской марки, ведь, уйдя из России, именитый бренд сохранил свое присутствие на рынке соседней Белоруссии.