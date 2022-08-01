Владимир Путин уволил самого опытного гаишника страны

Отпраздновавший 31-го августа свое 65-летие генерал-лейтенант Владимир Швецов уволен указом президента от 1-го августа 2022 года из рядов полиции в связи с достижением предельного срока службы. Любопытно, что теперь уже экс-заместитель нынешнего главы ГИБДД генерал-лейтенанта Михаила Черникова имел то же звание, что и его начальник. Владимир Швецов известен тем, что продержался в стстеме Госавтоинспекциии около 40 лет.

За время своей службы он застал не только последнего главного гаишника СССР генерала Леоднида Зверковского, но и даже его предшественника Валерия Лукьянова. В главке ГИБДД Владимир Швецов трудился как минимум с 1996 года. С тех пор сменилось немало руководителей этого ведомства, а также министров внутренних дел. Не менялся только Швецов. Это уже само по себе — достижение.

За время службы генерал-лейтенант умудрился не вляпаться ни в одну из ставших достоянием общественности полуподковерных разборок, периодически сотрясавших ведомство на его глазах. Если говорить о более-менее «свежих» событиях такого рода, то вспоминается разве что небольшая тень, отброшенная на генерала скандальной историей прошлого года. Тогда несколько высших офицеров ГИБДД «засветилась» в дурно пахнущей истории вокруг ООО «Движение без опасности» Натальи Агре, подрядившемся создать совершенно новые правила и методики обучения водителей в России. Денежки были успешно освоены, а начинающих шоферов у нас учат по-старому.

Как бы то ни было, но генерал-лейтенант Владимир Швецов отныне не имеет к службе никакого официального отношения и приступает к комфортному времяпрепровождению на собственной даче на черноморском побережье, построенной, мы уверены, исключительно на честно заработанные в ГИБДД средства.