Toyota «захлебнулась» в заказах на Land Cruiser 70

Toyota Land Cruiser 70 — один из долгожителей авторынка. После дебюта в 1984 году, машину не раз модернизировали, но в основные узлы и агрегаты «не влазили». В результате, за винтажными «Крузаками» до сих пор выстраиваются очереди. Модель очень популярна в Австралии и странах Африки, а еще приличная часть японских «проходимцев» отправляется на Ближний Восток, где ее покупают нефтяники Кувейта, Бахрейна, Омана и Катара.

О том, что с производством начинаются проблемы, первым сообщил интернет-ресурс CarExpert. Позже производитель официально подтвердил эту информацию, рассказав также, что популярность «семидесятки» среди покупателей в Австралии достигла исторического максимума. Сейчас, в стране диких кенгуру, очередь на Land Cruiser 70 растянулась до конца 2024 года.

Известно также, что в этом году машине запланировали очередное обновление. Внедорожник должен получить новые электронные системы безопасности. Также ходят слухи о том, что машине увеличат грузоподьемность. Однако пока непонятно, как выпуск обновленной версии согласуют с паузой в производстве, вызванной дефицитом компонентов.