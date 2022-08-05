В России запатентовали китайскую «Победу»

На самом деле, загадочная модель представляет собой кроссовер Wey Dream, созданный компанией Great Wall. Сам производитель уверяет, что его разработка похожа вовсе не на отечественную «Победу», а на «американцев» сороковых годов. В любом случае, ретрообраз получился весьма неординарным: на фоне современных авто китайский «паркетник» выглядит стопроцентным пришельцем из послевоенного прошлого.

Зато начинка — самая современная. Модель Dream представляет собой подзаряжаемый гибрид, способный работать и в параллельном, и в последовательном режимах. В основе силовой установки лежит полуторалитровый турбомотор отдачей 156 л. с.

Стоит напомнить, что сразу несколько российских чиновников пообещали начать выпуск машин под возрожденными марками времен СССР. И большой кроссовер марки Wey длиной 4,8 метра вполне мог бы стать достойным кандидатом, чтобы стать «Победой» нашего времени.

Впрочем, пока власти не дали никакой конкретики по поводу того, с какими компаниями российские специалисты будут возрождать советские бренды. Но чиновники уже готовы оказывать поддержку таким проектам. Каким будет новый отечественный автопром, размышляет портал «АвтоВзгляд».