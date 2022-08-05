В России запатентовали китайскую «Победу»

Фото: autohome.com.cn.
В открытых базах Федерального института промышленной собственности появилась заявка на регистрацию дизайна крайне необычного автомобиля — кроссовера, сильно напоминающего советский фастбэк ГАЗ М−20 «Победа». Портал «АвтоВзгляд» выяснил, что это за машина.
Алексей Кованов

На самом деле, загадочная модель представляет собой кроссовер Wey Dream, созданный компанией Great Wall. Сам производитель уверяет, что его разработка похожа вовсе не на отечественную «Победу», а на «американцев» сороковых годов. В любом случае, ретрообраз получился весьма неординарным: на фоне современных авто китайский «паркетник» выглядит стопроцентным пришельцем из послевоенного прошлого.

Зато начинка — самая современная. Модель Dream представляет собой подзаряжаемый гибрид, способный работать и в параллельном, и в последовательном режимах. В основе силовой установки лежит полуторалитровый турбомотор отдачей 156 л. с.

Стоит напомнить, что сразу несколько российских чиновников пообещали начать выпуск машин под возрожденными марками времен СССР. И большой кроссовер марки Wey длиной 4,8 метра вполне мог бы стать достойным кандидатом, чтобы стать «Победой» нашего времени.

Впрочем, пока власти не дали никакой конкретики по поводу того, с какими компаниями российские специалисты будут возрождать советские бренды. Но чиновники уже готовы оказывать поддержку таким проектам. Каким будет новый отечественный автопром, размышляет портал «АвтоВзгляд».

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5 августа 2022
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